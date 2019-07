Una jove de la Cerdanya, ingressada per un accident greu en un parc aquàtic

Una noia d'Alp va patir un greu accident al parc aquàtic d'Er quan, baixant a gran velocitat per un tobogan aquàtic, va impactar amb el cap contra una porta de fusta que estava oberta i li tallava el pas.

La jove va quedar inconscient a l'aigua, d'on la van haver de treure i traslladar a l'hospital en coma en helicòpter. Després de 4 dies a la UCI, actualment està a la planta de pediatria recuperant-se de les lesions. Segons apunta la seva mare a TV3, però, la filla «té un trauma al cap, un os trencat, a dia d'avui no hi sent i perd l'equilibri».

Les càmeres de seguretat del parc seran claus ara per demostrar si hi va haver alguna negligència i aclarir què va passar amb la porta.