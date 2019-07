El tribunal accepta les proves d'ADN en el cas d'abusos a una menor de Manresa

El tribunal del cas d'abusos a Manresa ha acceptat finalment les proves d'ADN trobades als pantalons que la víctima portava el dia en què presumptament van passar el fets. Tot i això, aquesta prova no s'abordarà fins el proper 16 de setembre que és quan es reprendrà el judici. En la sessió d'aquets divendres han declarat tres Mossos d'Esquadra, la mare i la tieta de la víctima, un menor present a la festa, una amiga i un amic dels acusats i també la mare d'un altre dels encausats.

Aquesta prova havia estat descartada inicialment per un error de forma de la fiscalia. Avui, però, el autors de l'informe no han pogut declarar perquè estan de vacances i per aquest motiu no serà fins d'aquí dos mesos quan es reprendrà el judici. Les restes de fluids que es van trobar a la roba de la víctima són de tres homes diferents. De les mostres identificades, una coincideix amb l'ADN d'un dels acusats mentre que les altres dues no són de cap dels altres acusats en aquest cas, notícia que va avançar Regió7.

La sessió d'aquest matí ha estat marcada per l'emotivitat en les declaracions, com a testimonis, de la mare i de la tieta de la menor.

Un dels Mossos ha explicat que van trobar una pistola d'aire comprimit a casa de l'acusat a qui les víctimes consideren instigador dels fets. Tot i això, l'acusat per exhibir una pistola en la festa és Marco A. R. T.

La mare, visiblement emocionada, ha narrat que es va assabentar dels fets ara jutjats arran del que li havia explicat la tieta, qui al seu torn ho havia sabut a través d'una amiga de la víctima. També ha explicat que l'adolescent es va prendre la pastilla del dia després el diumenge, l'endemà dels fets, i que no van denunciar els fets fins dimarts perquè va ser quan es assabentar del que havia passat.

La tieta per la seva banda, ha explicat que a mitjanit va reunir-se amb la víctima, la seva amiga -testimoni clau en el cas- i un altre amic també menor perquè «m'havien trucat per dir-me que estava borratxa». Al veure-la, una hora després de la trucada, però, ha dit que la noia estava bé i que la va autoritzar a què, en comptes de quedar-se a dormir a casa seva es quedés a casa de l'amiga. Aquesta testimoni va dir que va començar a sospitar del què havia pogut passar quan la menor es va adonar que no portava calces. També ha declarat que l'adolescent va rebre missatges al mòbil de Bryan A. M. En els quals aquest li assegurava que la noia «se n'havia tirat set o vuit» però que la menor no recordava res dels fets. Va a partir de la narració de l'amiga que van saber el que havia passat.

També ha declarat un altre dels testimonis que era menor quan va tenir lloc la festa. Aquest testimoni, que havia mantingut una relació sentimental amb la víctima uns mesos abans dels fets i ha assegurat que ell va marxar cap a les 11 de la nit de la festa. Ha narrat que no va veure res dels fets que ara s'estan jutjant.

Una altra testimoni, una noia major d'edat que també estava a la festa i amiga dels encausats, ha assegurat que els acusats només havien sortit en petits intervals de temps de la festa per "sortir a orinar" però ha descartat que en cap cas ho fessin per tenir relacions amb la menor. També ha assegurat que en un moment determinat, l'amiga de la menor, va entrar dient que estaven violant a la noia i que es va dirigir al lloc dels fets. Allà, ha relatat, la víctima li va assegurar que estava bé. La noia ha negat haver vist cap pistola a la festa.

També han declarat, aquests per sorpresa, dos testimonis. Un és el jove que presumptament i segons el relat de l'amiga de la víctima, les hauria portat a casa del Yordanis un cop acabada a la festa i allà, Yordanis i Bryan A. M. haurien obligat a la noia a fer-los una fel·lació. Aquest testimoni, proposat pel tribunal que jutja els fets, ha assegurat que les noies i Bryan A. M. van marxar en direccions oposades. També ha negat que hi hagués cap pistola a la festa. L'altre testimoni sorpresa, aquest a proposta de la defensa del mateix Bryan A. M. ha estat la mare de Yordanis qui ha afirmat que aquella nit, ni les noies ni Bryan A. M. van pujar al seu pis.

La por de la vícti​ma

La mare de la jove va declarar ahir davant del tribunal que la seva filla «tenia por de tot». La tieta, per la seva banda, va assegurar que «vaig rebre amenaces pel poble i tothom deia que el Bryan ens havia amenaçat». Va afegir que «he anat amb la nena pel carrer i la seguien llatins per tot Manresa». La dona va dir, també, que «molts cops vaig haver de sortir al carrer am pijama perquè pel carrer l'amenaçaven». La mare ho ha arribat a exemplificar explicant que havia sortir amb la jaqueta de la filla i que l'havien seguit fins que s'havien adonat que no era la menor.

Qui també va assegurar que va rebre amenaces és l'exparella de l'adolescent. Ha explicat que després de la nit del botellón va trobar-se amb Bryan A. M., a la porta de casa de l'acusat. Allà, Bryan A. M. li va proferir una frase que no va acabar d'entendre i que posteriorment, en la seva declaració davant dels Mossos d'Esquadra, aquests li van dir que es tractava d'una amenaça de mort.

Un dels Mossos ha explicat que van trobar una pistola d'aire comprimit però idèntica a una de real com les utilitzades pels Mossos d'Esquadra, a casa de l'acusat a qui les víctimes consideren instigador dels fets. Tot i això, no és ell el qui està acusat per un delicte d'amenaces durant la festa. L'acusat per exhibir una pistola és Marco A. R. T.. En la sessió de dilluns passat la víctima va assegurar que s'havia sentit intimidada per una pistola que durant la festa s'anaven passant alguns dels acusats.