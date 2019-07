El tribunal accepta les proves d'ADN en el cas d'abusos a una menor de Manresa

El tribunal del cas d'abusos a Manresa ha acceptat finalment les proves d'ADN trobades als pantalons que la víctima portava el dia en què presumptament van passar el fets. Tot i això, aquesta prova no s'abordarà fins el proper 16 de setembre que és quan es reprendrà el judici. En la sessió d'aquets divendres han declarat tres Mossos d'Esquadra, la mare i la tieta de la víctima, un menor present a la festa, una amiga i un amic dels acusats i també la mare d'un altre dels encausats.

Aquesta prova havia estat descartada inicialment per un error de forma de la fiscalia. Avui, però, el autors de l'informe no han pogut declarar perquè estan de vacances i per aquest motiu no serà fins d'aquí dos mesos quan es reprendrà el judici. Les restes de fluids que es van trobar a la roba de la víctima són de tres homes diferents. De les mostres identificades, una coincideix amb l'ADN d'un dels acusats mentre que les altres dues no són de cap dels altres acusats en aquest cas.

La sessió d'aquest matí ha estat marcada per l'emotivitat en les declaracions, com a testimonis, de la mare i de la tieta de la menor.

La mare, visiblement emocionada, ha narrat que es va assabentar dels fets arran del que li havia explicat la tieta, qui al seu torn ho havia sabut a través d'una amiga de la víctima.

Un dels Mossos ha explicat que van trobar una pistola d'aire comprimit a casa de l'acusat a qui les víctimes consideren instigador dels fets.