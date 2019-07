Com i quan es va acabar la festa per a les menorsi dos dels acusats?

En la sessió d'ahir va aparèixer una nova discrepància entre els testimonis presents a l'antiga fàbrica Vinyes sobre com va acabar la nit d'aquell 29 d'octubre per part d'alguns dels acusats i les menors. Harrisson va explicar que ell va conduir el cotxe de Maikel perquè aquest no estava en condicions de fer-ho.

En el cotxe hi van pujar ell mateix, el principal acusat Bryan A. M. C., Maikel i la menor que va denunciar els fets i la seva amiga.

Aquest testimoni va relatar que a mig camí es va aturar perquè Bryan baixés mentre que poc després va deixar les menors i Maikel, que van marxar en direccions diferents.

Aquesta versió contrasta totalment amb la donada per l'amiga de la menor a partir de la qual es basa bona part de l'acusació, que va assegurar que el conductor els havia deixat tots a casa de Maikel i que allà, aquest últim acusat i Bryan A. M. C., haurien obligat la menor a realitzar-los una fel·lació. El conductor també va afegir que a la plaça Bages, a prop d'on les va deixar, hi havia un control policial i que les noies, en la seva opinió, si ho haguessin volgut s'haurien pogut dirigir als agents.

La mare de Maikel P. T., que també va declarar en la sessió d'ahir al matí, va negar que cap dels joves hagués estat al seu pis, amb l'única excepció del seu fill.

Per altra banda, l'escrit de fiscalia en cap moment parla de fel·lacions a la casa d'algun dels acusats i les situa a les 3.30 h a la mateixa fàbrica Vinyes, quan gairebé tots els presents a la festa ja havien marxat. En aquest cas també parla dels mateixos dos acusats, Bryan A. M. C. i Maikel P. T., per als quals, en el seu escrit inicial, demana que siguin condemnats per un delicte d'abús sexual continuat i no per abús sexual com per als altres quatre processats per un delicte d'aquesta índole.