Dos testimonis que declaren per sorpresa en la recta final del judici

? En la sessió d'ahir els dos últims testimonis van declarar per sorpresa a última hora. Un és Harrison, que és qui va conduir el cotxe amb el qual van marxar dos dels acusats i la menor juntament amb la seva amiga. Aquest testimoni no va ser inclòs en la investigació dels Mososs d'Esquadra perquè, segons va explicar l'agent que va declarar ahir, no havia aportat res sobre els fets denunciats. Aquest testimoni, que en diferents moments del judici ja havia estat anomenat per part de diversos assistents a la festa, va ser citat pel tribunal que està jutjant el cas. L'altre testimoni que va declarar per sorpresa va ser la mare de Maikel P. T., que en aquest cas va ser citada, a última hora, per part de la defensa del principal acusat, Bryan A. M. C., i que el tribunal va acceptar. Aquesta és l'últim de tots els testimonis que fins ara han declarat en aquest judici en espera que ho facin els autors de l'informe d'ADN.