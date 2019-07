Un processat afirma que «era una festa de Halloween normal»

A la sortida de la sessió d'ahir, un dels acusats, Marco A. R. T., va assegurar en declaracions als mitjans de comunicació que la d'aquella nit «va ser una festa de Halloween normal».

Preguntat pel que va passar realment, va respondre que «no ho sé». «Jo vaig ser a la festa però vaig marxar cap a les dues o dos quarts de tres», va afegir. També va afirmar que «jo vaig anar a la festa a beure i a fumar una estona, i es va fer un 'botellón' com en altres festes de Halloween normals». «Ni tenia coneixement del que allà va passar», va sentenciar.

Marco A. R. T. és acusat d'abús sexual, per al qual ara per ara la fiscalia li demana un total de 10 anys de presó –com per a la resta d'acusats per aquest delicte– i també li demana un any i sis mesos més de presó per un delicte d'amenaces.

Segons el relat de la fiscalia, ell és qui va mostrar una pistola davant dels menors i tot fent el gest de carregar-la va dir «si algú dels que esteu aquí dieu alguna cosa del que passa, tindreu problemes amb la vostra família».

La presència d'aquesta pistola és un altre dels elements de discòrdia en el judici. La pistola i les amenaces sempre han estat negades pels set processats per aquest cas i també han negat que es mostrés cap arma en el transcurs de la festa a l'antiga fàbrica Vinyes els testimonis més propers a ells.

En canvi, diferents testimonis més propers a l'acusació sí que han afirmat que a la festa hi havia una pistola. I l'amiga de la víctima va anar més enllà i va afirmar que fins i tot se li va arribar a posar la pistola a la boca perquè no expliqués res de la presumpta violació en grup a què hauria estat sotmesa la víctima. És la noia que també va assegurar que els acusats amenaçaven de «tirar» la víctima «a un riu» i que els va convèncer perquè la deixessin anar a dormir a casa seva la nit dels fets.