Quatre detinguts a Manresa per un presumpte atac sexual a una menor

Quatre joves majors d'edat han estat detinguts aquesta matinada, al voltant de les 4, per un presumpte atrac sexual a una menor de 17 anys. Els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació, encara estan aclarint els fets i determinar si es tracta d'un abús o una agressió sexual, tot i que -segons fonts de la policia- tot apunta a que es tracta d'una agressió; és a dir, una violació.

Tot i que la policia no ha revelat on ha tingut lloc l'atac ni el perfil dels detinguts, es tractaria de joves d'uns vint anys, o més, i en l'interior d'un domicili. El pis on ha tingut lloc l'atac sexual podria estar ocupat, i segons l'ACN estaria ubicat al centre històric de la ciutat.

La investigació és molt recent i, de fet, els agents que porten la investigació estan prenent declaració a la noia i als detinguts. A partir de les declaracions els Mossos esperen determinar el grau d'implicació de cada un d'ells. La menor ha estat traslladada a l'hospital després dels fets, on ha estat examinada.

Aquest nou atac sexual a la capital del Bages té lloc just en la segona setmana de judici a l'Audiència Provincial de Barcelona per jutjar l'anomenada Manada de Manresa, el grup de set persones que presumptament va agredir sexualment una menor de 14 anys el 2016.