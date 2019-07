Aldarulls a la zona de l'agressió tenen atemorits veïns de les Escodines

Molts veïns del barri de les Escodines no s'atreveixen a passar pel carrer de l'Aiguader, on hi ha hagut l'atac sexual a una menor, i els que hi viuen com a llogaters o propietaris asseguraven ja fa dies estar atemorits. La situació és insostenible. La causa són els greus aldarulls, baralles i, fins i tot, furts produïts per un grup d'ocupes del carrer. Tot i que l'Associació de Veïns de les Escodines denuncia la inseguretat del barri des de fa un any i mig, asseguren que la situació s'ha agreujat des de la setmana passada, quan uns 11 o 15 individus d'unes edats d'entre 20 i 30 anys, aproximadament, s'han instal·lat en un habitatge. Des de llavors, els aldarulls són constants.

L'Associació de Veïns de les Escodines té contacte permanent amb Mossos d'Esquadra i Policia Local i estaven informats de la delicada realitat del barri i, més concretament, del carrer de l'Aiguader. Recentment també van contactar amb la Policia Nacional. «Demanem una intervenció policial perquè la situació actualment al barri és insostenible», explicava abans de l'atac sexual la presidenta de l'entitat veïnal, Carme Carrió.

Tot i que hi ha diversos pisos ocupats per individus que creen una important sensació d'inseguretat al carrer, els que hi han arribat recentment s'han instal·lat en el tercer pis del número 17, un habitatge petit, amb molta brutícia i runa. El carrer de l'Aiguader és l'epicentre dels problemes, però els veïns dels carrers adjacents, el de Sant Bartomeu i el de les Escodines, també asseguren estar atemorits. Quan veuen els individus miren d'apartar-se i els mateixos responsables de l'associació de veïns demanen que ningú s'hi encari per evitar problemes. «Personal de l'Ajuntament està assabentat de qui són els individus i ens han avisat que són perillosos», afegia Carrió.

Es tractaria d'un grup que ha arribat a aquest carrer provinent d'un desnonament d'un altre punt de la ciutat. «Volem deixar clar que diferenciem clarament les persones que es veuen forçades a ocupar un pis per manca de recursos econòmics i que no provoquen problemes dels que creen aldarulls i fan que la convivència sigui impossible», afegeix.