L'Ajuntament de Manresa anuncia un pla de xoc al carrer Aiguader, escenari del nou cas de violació en grup a una menor

L'Ajuntament de Manresa ha anunciat un pla de xoc per fer front a totes les problemàtiques que arrossega la zona del carrer iguader, sobretot d'ençà que fa un any s'hi han establert els ocupes més conflictius. La problemàtica que es viu al barri de les Escodines, però, ha esclatat aquest cap de setmana amb la denúncia d'una violació a una menor de 17 anys, aquest passat cap de setmana.

Per aquest dimecres a la tarda hi ha convocada una reunió en la qual prendran part l'Ajuntament i veïns per abordar la situació. L'objectiu de l'Ajuntament i el pla de xoc que prepara és, segons ha dit l'alcalde, Valentí Junyent, poder «atendre les necessitats del barri que són específiques en una zona molt concreta» ja que, segons ha dit «a l'entorn del carrer Aiguader tenim un d'aquests brots que necessiten d'una atenció més individualitzada». En el pla de xoc també hi participaran les forces de seguretat. D'altra banda, Junyent ha defensat la zona com un «exemple» de convivència.

El cas d'una nova presumpta violació causa indignació a la ciutat



La nova agressió sexual en grup a una menor a Manresa en la setmana en què l'Audiència Provincial jutja un atac molt similar de fa tres anys a la capital del Bages ha causat malestar a la capital del Bages. Aquest nou cas va tenir lloc ahir a la matinada en un pis ocupat del carrer de l'Aiguader i la víctima és una noia de 17 anys que havia anat a una festa organitzada pel grup de joves que hi viu il·legalment. En total, quatre joves d'entre 18 i 25 anys van ser arrestats quan els Mossos d'Esquadra s'hi van desplaçar després de ser alertats de l'atac múltiple. Arran de la declaració de la víctima, la policia investiga els fets com a agressió sexual, és a dir, que es tracta d'un cas de violació.

Els joves van perpetrar l'atac sexual en el tercer pis del número 17. Els últims dies, els veïns del barri es queixaven pels greus aldarulls provocats per un nou grup de joves que ocupen l'habitatge des de fa tres setmanes, tot i que fa un any i mig que s'hi arrosseguen els problemes d'incivisme generats per altres joves que també ocupen aquest pis. El nou grup és integrat per 10 i 15 individus de més de vint anys. Els Mossos d'Esquadra no han volgut donar més detalls dels detinguts ni de la investigació. Juntament amb la policia catalana, ahir a la matinada també es va desplaçar al pis on va tenir lloc la violació un equip dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local de Manresa, que va col·laborar amb els Mossos i els van ajudar en el trasllat dels arrestats a les dependències policials.

Els Mossos intenten determinar què va passar exactament



Els quatre detinguts són a la comissaria de Manresa i és previst que passin a disposició judicial avui o demà. Després de l'atac sexual, la menor va ser traslladada a l'hospital, on la van examinar, i posteriorment els agents que porten la investigació li van prendre declaració. Els Mossos d'Esquadra intentaven determinar ahir, a través dels interrogatoris a la víctima i als agressors, saber què havia succeït exactament i concretar el grau d'implicació de cada un dels detinguts en la violació. El jutge haurà de decidir, un cop parli amb els joves, els càrrecs que els imputa.

Aquest cas ha commogut la capital del Bages. I és que s'ha produït quan tot just fa una setmana va declarar la víctima de l'atac sexual en grup que va tenir lloc el 2016 a l'antiga fàbrica Vinyes, actualment abandonada, en la vista oral que té lloc a l'Audiència Provincial de Barcelona per jutjar els presumptes agressors. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, i portaveu de l'equip de govern, Marc Aloy, va dir ahir que el consistori «condemna rotundament els fets» i que es posa a disposició de la víctima pel que necessiti. «L'Ajuntament està consternat perquè aquesta agressió té lloc quan s'està celebrant el judici per uns fets molt semblants. És molt greu que en una ciutat com la nostra s'hagi produït dos casos d'agressió sexual múltiple», destacava. Els grups polítics amb representació a l'Ajuntament van consensuar un comunicat de rebuig a l'agressió.

Aldarulls a la zona de l'agressió tenen atemorits veïns de les Escodines



Molts veïns del barri de les Escodines no s'atreveixen a passar pel carrer de l'Aiguader, on hi ha hagut l'atac sexual a una menor, i els que hi viuen com a llogaters o propietaris asseguraven ja fa dies estar atemorits. La situació és insostenible. La causa són els greus aldarulls, baralles i, fins i tot, furts produïts per un grup d'ocupes del carrer. Tot i que l'Associació de Veïns de les Escodines denuncia la inseguretat del barri des de fa un any i mig, asseguren que la situació s'ha agreujat des de la setmana passada, quan uns 11 o 15 individus d'unes edats d'entre 20 i 30 anys, aproximadament, s'han instal·lat en un habitatge. Des de llavors, els aldarulls són constants.

L'Associació de Veïns de les Escodines té contacte permanent amb Mossos d'Esquadra i Policia Local i estaven informats de la delicada realitat del barri i, més concretament, del carrer de l'Aiguader. Recentment també van contactar amb la Policia Nacional. «Demanem una intervenció policial perquè la situació actualment al barri és insostenible», explicava abans de l'atac sexual la presidenta de l'entitat veïnal, Carme Carrió.

Tot i que hi ha diversos pisos ocupats per individus que creen una important sensació d'inseguretat al carrer, els que hi han arribat recentment s'han instal·lat en el tercer pis del número 17, un habitatge petit, amb molta brutícia i runa. El carrer de l'Aiguader és l'epicentre dels problemes, però els veïns dels carrers adjacents, el de Sant Bartomeu i el de les Escodines, també asseguren estar atemorits. Quan veuen els individus miren d'apartar-se i els mateixos responsables de l'associació de veïns demanen que ningú s'hi encari per evitar problemes. «Personal de l'Ajuntament està assabentat de qui són els individus i ens han avisat que són perillosos», afegia Carrió.

Es tractaria d'un grup que ha arribat a aquest carrer provinent d'un desnonament d'un altre punt de la ciutat. «Volem deixar clar que diferenciem clarament les persones que es veuen forçades a ocupar un pis per manca de recursos econòmics i que no provoquen problemes dels que creen aldarulls i fan que la convivència sigui impossible», afegeix.