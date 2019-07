Mossos trasllada els quatre detinguts a l'escenari de la presumpta violació múltiple

Els Mossos d'Esquadra han traslladat aquest dilluns al matí els quatre detinguts per una presumpta violació en grup d'una menor, de 17 anys, a Manresa al lloc on suposadament van tenir lloc els fets, el tercer pis del número 17 del carrer de l'Aiguader.

La policia catalana està practicant diverses diligències vinculades amb el cas, i preveu traslladar els arrestats davant del jutge demà, dimarts, segons fonts de la policia catalana.

Els investigadors han traslladat els quatre detinguts a l'escenari del cas cap a les 13 h i hi han estat amb ells uns 30 minuts. Posteriorment, els han tret un a un de l'edifici amb la cara tapada i els han reconduït a la comissaria, on són des de la seva detenció aquest diumenge.

La denunciant dels fets és una noia de 17 anys que havia anat a una festa organitzada pel grup de joves que viu il·legalment al bloc del carrer Aiguader. En total, quatre joves d'entre 18 i 25 anys van ser arrestats quan els Mossos s'hi van desplaçar després de ser alertats de l'atac múltiple. Arran de la declaració de la víctima, la policia investiga els fets com a agressió sexual, és a dir, que es tracta d'un cas de violació.

Els últims dies, els veïns del barri es queixaven pels greus aldarulls provocats per un nou grup de joves que ocupen l'habitatge des de fa tres setmanes, tot i que fa un any i mig que s'hi arrosseguen els problemes d'incivisme generats per altres joves que també ocupen aquest pis. El nou grup és integrat per 10 i 15 individus de més de vint anys.

Els Mossos d'Esquadra no han volgut donar més detalls dels detinguts ni de la investigació. Juntament amb la policia catalana, ahir a la matinada també es va desplaçar al pis on va tenir lloc la violació un equip dels Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Policia Local de Manresa, que va col·laborar amb els Mossos i els van ajudar en el trasllat dels arrestats a les dependències policials.