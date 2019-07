Els detinguts tornen al lloc dels fets per presenciar l'escorcoll policial

Els quatre detinguts per la presumpta violació d'una noia menor d'edat aquest diumenge a la matinada en un pis del carrer Aiguader de Manresa van tornar ahir al migdia al lloc dels fets. Va ser per presenciar com els Mossos d'Esquadra recollien diferents proves i indicis relatius als fets denunciats, segons van explicar a Regió7 fonts properes al cas.

Els agents dels Mossos d'Esquadra i els quatre acusats van estar durant aproximadament mitja hora a l'habitatge on van tenir lloc els fets, el tercer pis del número 17 del carrer Aiguader. Un cop feta la feina, els mossos van sortir del bloc de pisos amb diverses caixes i alguna bossa plenes de material. Tot seguit, els agents policials van treure de l'immoble un per un els quatre acusats, amb la cara tapada, els van fer pujar a la furgoneta i els van traslladar de nou a la comissaria.

Segons les fonts consultades, els quatre joves que haurien comès la violació són d'origen magribí i necessiten un intèrpret en les seves comunicacions.

De totes formes, davant dels mossos que investiguen el cas s'han acollit al seu dret a no declarar.

Ahir els detinguts encara estaven pendents que es tanqués l'atestat policial per passar, previsiblement avui, a disposició judicial. Tot i que aquesta és la previsió inicial, la posada a disposició judicial també podria ajornar-se a demà, que és quan venç el termini màxim de 72 hores perquè els detinguts passin a disposició del jutge després de l'arrest. La policia considera els fets com una agressió sexual i serà el jutge qui determinarà quina serà la situació, a partir d'ara, dels detinguts.

Aquest cas ha generat una gran expectació mediàtica a la ciutat. Ahir, càmeres de diferents cadenes de televisió d'àmbit estatal i també autonòmic eren tant al car-rer Aiguader com davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. I és que justament aquest cas coincideix en el temps amb el judici que al llarg de les dues últimes setmanes s'ha portat a terme a l'Audiència de Barcelona, on set joves seuen al banc dels acusats. Ara per ara, sis d'ells estan acusats, per part de la fiscalia, d'abusos sexuals, també a una menor, però en aquest cas de 14 anys. El setè acusat ho està per omissió del deure d'impedir que els seus companys cometessin el delicte.

El judici es reprendrà a mitjan mes de setembre vinent, quan està previst que declarin els pèrits que van realitzar les anàlisis d'ADN de les restes trobades a la roba de la noia i que incriminen un dels acusats.