La jutgessa decidirà aquesta tarda si envia a presó els detinguts per violació

La jutgessa decidirà avui, a partir de les 6 de la tarda, si envia a presó els quatre detinguts per la violació que presumptament va tenir lloc aquest diumenge a la matinada en un pis ocupat del barri de les Escodines de Manresa.

Els quatre detinguts han passat aquest matí a disposició judicial després que la víctima prestés declaració davant de la jutgessa en funcions de guàrdia. La noia, que ja va relatar els fets davant dels Mossos d'Esquadra, ho ha fet davant de la instructora del cas. Tot seguit ha estat el torn dels detinguts, dels quals tres s'han acollit al seu dret a no declarar mentre que un si que ho ha fet, segons han assenyalat fonts properes al cas. Els detinguts, que eren d'origen magribí també han disposat d'un intèrpret, tal i com ja el van tenir també en el seu moment a comissaria.

Finalment, l'acusació particular i el Ministeri Fiscal han demanat presó provisional per als quatre detinguts mentre que les defenses han sol·licitat que quedessin en llibertat amb altres mesures. Ara caldrà veure que decideix aquesta tarda la jutgessa que instrueix el cas i que ha decretat un recés fins a les sis de la tarda. Està previst que llavors els detinguts tornin a ser de nou als jutjats per conèixer la decisió adoptada.

La víctima de la presumpta violació és una noia menor d'edat, de 17 anys, i els fets van passar en un habitatge ocupat del número 17 del carrer de l'Aiguader, situat al barri de les Escodines de Manresa.