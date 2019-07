La jutgessa envia a la presó els quatre detinguts per una violació a Manresa

El jutjat d'instrucció 7 de Manresa ha enviat a presó els quatre detinguts per la presumpta violació que va tenir lloc la matinada d'aquest diumenge a Manresa. La magistrada ha acordat presó provisional, comunicada i sense fiança per als quatre detinguts a qui imputa un delicte d'agressió sexual.

Durant la jornada d'avui, ha delcarat la víctima, una noia de 17 anys, acompanyada d'una psicòloga del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Els presumptes agressors també han passat avui a disposició judicial. Tres d'ells s'han acollit al seu dret a no declarar mentre que un d'ells si que ho ha fet i ha contestat a les preguntes de totes les parts. Tots els detinguts han necessitat un intèrpret durant la seva declaració.

Els detinguts han arribat avui, a les 10 del matí als jutjats de Manresa i han passat a disposició de la jutge després que hagués declarat la menor de 17 anys. Cap a les 4 de la tarda, la magistrada ha decretat un recés fins a les 6 i els detinguts han anat a comissaria per tornar després als jutjats perquè se'ls comuniqués la decisió de la jutgessa.

L'acusació particular havia demanat presó per a tots els detinguts mentre que les seves defenses en demanaven la llibertat condicional.

El cas



Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge en un pis ocupat del carrer de l'Aiguader, al barri de les Escodines, i la víctima és una noia de 17 anys que va alertar ella mateixa al 112 de que havia estat agredida. En total, quatre joves d'entre 18 i 25 anys van ser arrestats quan els Mossos d'Esquadra s'hi van desplaçar. Arran de la declaració de la víctima, la policia investiga els fets com a agressió sexual, és a dir, que es tracta d'un cas de violació.

Els joves van perpetrar l'atac sexual en el tercer pis del número 17. Els últims dies, els veïns del barri es queixaven pels greus aldarulls provocats per un nou grup de joves que ocupen l'habitatge des de fa tres setmanes, tot i que fa un any i mig que s'hi arrosseguen els problemes d'incivisme generats per altres joves que també ocupen aquest pis. El nou grup és integrat per 10 i 15 individus de més de vint anys.