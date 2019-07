L'Ajuntament consensuarà un pla de xoc per reduir la conflictivitat a les Escodines

L'Ajuntament de Manresa prepara un pla de xoc per intentar posar fi a la problemàtica que es viu al carrer Aiguader i «reduir al màxim la conflictivitat», segons va explicar ahir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. També va concretar que aquest pla passa per emular un altre pla que es va aplicar ara ja fa uns tres anys, quan una família que també havia ocupat un bloc d'habitatges creava problemes a la zona.

Aleshores l'acció va consistir en una actuació conjunta de diferents cossos policials que, augmentant la pressió a la zona i actuant de forma coordinada amb altres departaments del consistori, van aconseguir dispersar en diferents llocs els membres del clan que havia provocat la problemàtica.

Per consensuar el pla de xoc que pretén portar a terme el consistori, hi ha una reunió prevista per a demà a la tarda, tot i que s'estan acabant de concretar alguns detalls ja que s'han de posar d'acord tots els agents implicats, entre els quals cossos policials i veïns del barri, i també calen informes de diferents departaments i regidories de l'Ajuntament, com ara de serveis socials.

A final d'aquesta setmana també es preveu una reunió de la junta de seguretat local per abordar la situació d'inseguretat que des de fa temps es viu a la zona, ja que es tracta d'«una problemàtica polièdrica on es barregen temes socials, assistencials, de delinqüència...», i l'objectiu passa per «reduir al màxim la conflictivitat», va afirmar l'alcalde en declaració a aquest diari.

Segons va explicar el mateix Junyent, «és important poder reeditar el pla de xoc, que va tenir actuació dels Mossos, la Policia Local i l'Associació de Veïns, perquè quan hi ha un focus de conflictivitat és molt difícil actuar si no ens posem tots d'acord».

Junyent anunciava aquest pla l'endemà d'una presumpta violació en un habitatge ocupat situat al número 17 del carrer Aiguader del barri de les Escodines de Manresa.

Els fets van passar la matinada de diumenge, quan quatre joves presumptament van violar una noia de 17 anys. La jove va ser atesa pels Mossos d'Esquadra a la zona on van tenir lloc els fets i la van traslladar a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on se li va fer una revisió. Després va dirigir-se a la comissaria per denunciar l'agressió. Els Mossos d'Esquadra van detenir els presumptes agressors la mateixa matinada de diumenge i és previst que entre avui i demà passin a disposició judicial.

Segons van explicar veïns de la zona, aquests okupes s'havien instal·lat en el bloc on van tenir lloc els fets denunciats entre fa 10 i 15 dies, i des del primer moment havien estat font de problemes, tal com ja publicava ahir Regió7. A la zona hi ha més d'una desena d'habitatges ocupats des de fa temps i, tot i que fa ja més d'un any i mig que hi ha problemes d'inseguretat, ha estat amb l'arribada d'aquest últim grup quan el conflicte s'ha agreujat.

Els okupes, segons denuncien els mateixos veïns de la zona, han provocat greus aldarulls, baralles i fins i tot diversos furts. Aquest grup està integrat per entre 10 i 15 persones, encara que la matinada de diumenge només se'n van detenir quatre, d'entre 18 i 25 anys d'edat, que són els que haurien participat en l'agressió sexual a la menor de 17 anys.