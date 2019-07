L'Ajuntament decideix tapiar el pis del carrer Aiguader escenari del cas de violació per manca de salubritat

El tercer pis del número 17 del carrer de l'Aiguadé, al barri de les Escodines, està en unes condicions de salubritat deplorables i l'Ajuntament de Manresa ha decidit tapiar-lo. Aquestes són les conclusions extretes de la visita que un equip tècnic ha fet aquest dimarts al matí a l'immoble on va tenir lloc la presumpta violació d'una jove de 17 anys aquest diumenge a la matinada.

En una actuació de l'Ajuntament que ja estava prevista abans que tinguessin lloc els fets d'aquest cap de setmana, han accedit a l'immoble dos policies locals de Manresa, dues tècniques de sanitat de l'Ajuntament de Manresa, una tècnica de territori de l'Ajuntament de Manresa, un treballador d'una empresa de control de plagues i dos Mossos d'Esquadra de paisà.

L'objectiu de la visita dels tècnics era comprovar l'estructura de l'edifici i l'estat de l'immoble. En el primer cas, els tècnics han comprovat que l'estructura era segura. En el segon cas però, les condicions de salubritat eren lamentables i per aquest motiu han decidit tapiar-lo.

Primer de tot però, es netejarà l'interior del pis. La neteja de l'immoble anirà a càrrec de la propietat de l'edifici. L'Ajuntament de Manresa hi instal·larà una porta blindada antiocupes i demà mateix es tapiaran les finestres.

L'Associació de Veïns ho considera insuficient

L'Associació de Veïns de les Escodines considera que tapiar el pis «no és suficient» i demana «més contundència». Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Carme Carrió, tapiant el pis on va tenir lloc la presumpta violació la matinada de diumenge no es resoldran els problemes d'inseguretat i convivència que té el barri.

Carrió avança que en la reunió d'aquest dimecres amb l'ajuntament per abordar el pla de xoc que planteja el consistori demanaran que s'enderroquin totes les cases velles i que es faci obra nova o places perquè «mentre no s'arregli continuarem tenint ocupacions desagradables, que no són de famílies» sinó de «joves que fan gamberrades, de delinqüents que només provoquen destrosses, aldarulls i malestar. No n'hi ha prou amb tapiar el tercer pis del número 17», insisteix Carrió.