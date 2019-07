S'incendia un vehicle en un descampat a Piera

Un vehicle s'ha incendiat aquest dimarts a la matinada al municipi de Piera, a l'Anoia. El foc s'ha declarat a les 2.10 h de la matinada en un aparcament ubicat en un descampat al carrer d'Estepa, a tocar de la Bòbila, per causes que es desconeixen. El cotxe, de la marca Seat, ha quedat completament calcinat. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat per apagar el foc.