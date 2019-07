La víctima de la presumpta violació en grup a les Escodines va trucar al 112 per demanar auxili

La víctima de la presumpta violació en grup a les Escodines de Manresa va aconseguir trucar al 112 per demanar auxili i explicar el que li havia passat, segons ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN.

Els quatre detinguts no van voler declarar dilluns davant dels Mossos d'Esquadra i previsiblement tampoc ho faran davant del jutge, en aquest cas per consell dels quatre advocats d'ofici que tenen assignats.

El més probable és que el jutge decreti presó provisional sense fiança per als quatre detinguts, per l'alarma social que genera aquest cas i pel risc que es poguessin destruir proves, apunten experts a l'ACN. Almenys dos són joves extutelats per la DGAIA. La víctima, de 17 anys, ha declarat tot just abans que els detinguts. Els advocats que els defensen no han pogut accedir als atestats policials fins aquest mateix dimarts.

Els quadre detinguts han arribat als jutjats de la capital del Bages aquest dimarts a les 10 del matí. Els joves ho han fet custodiats en dues furgones dels Mossos d'Esquadra que han entrat per la porta del darrere del complex judicial davant una important expectació mediàtica.

El cas que es jutja hauria passat la matinada d'aquest diumenge en un pis ocupat il·legalment del carrer Aiguader del barri de les Escodines quan haurien violat una menor de 17 anys.