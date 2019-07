Unes 7.000 persones desfilen al crit de «cap agressió sense resposta»

Una nit de Cap d'Any anava beguda i un noi em va tocar el cul i em va intentar abaixar les calces ». Aquest és un dels cinc colpidors testimonis de noies de Manresa que han patit abusos i que ahir al vespre els van explicar en públic. Ho van fer davant d'unes 7.000 persones –segons la Policia Local– concentrades a la plaça Bonavista, punt final de la manifestació que va recórrer el centre de la capital del Bages en suport a la menor que ha denunciat el darrer cas de violació múltiple a la ciutat.

Amb pancartes amb lemes com «Ens toquen a una, ens toquen a totes» i «Volem caminar sense por», i crits com «Cap agressió sense resposta» i «No és un cas aïllat, és el patriarcat», una munió de dones i homes de totes les edats van desfilar de la plaça de Sant Domènec fins a la Ben Plantada seguint la crida del Comitè de Vaga Feminista de Manresa, que va convocar la manifestació a les 8 del vespre amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de la Dona.

«És trist haver de sortir al carrer per aquest fet tan deplorable», deia Marc Sola, navassenc de 23 anys i ahir un participant més de la manifestació. Com ell, Sara Izquierdo, de 16 anys, també va voler alçar la veu a favor de la noia que ha denunciat l'agressió sexual. «Hem sortit per donar suport a la causa; fa una setmana es va publicar el cas d'una violació a una noia i no han passat ni 7 dies que es repeteix un cas similar, no podem seguir així», lamentava.

Entre els manifestants també era fàcil de veure l'impacte que els fets han tingut sobre el barri de les Escodines, on hi ha l'habitatge on suposadament va tenir lloc la violació i on viu un grup d'okupes conflictius. Diversos veïns van voler expressar el seu malestar per la inseguretat que es viu a la zona amb cartells amb frases com «Escodines, barri lliure de por» i «Escodines, un barri per a totes».

Els crits van sonar amb força durant tot el recorregut. Un cop a la Ben Plantada, la colla Tirallongues de Manresa va fer un pilar al centre de la zona enjardinada i van tenir lloc els parlaments per part de l'organització, discursos durant els quals es va tornar a reclamar un «canvi» per part de la societat i una «revisió i reforma del codi penal davant d'un nou cas en grup; uns fets novament greus i intolerables; no és abús, és violació». També va ser el torn d'escoltar les víctimes que han patit abusos. «Sortint de festa vam començar a intimar amb un amic de tota la vida. Aquest em va obligar a practicar-li sexe oral. Jo no ho volia, però em va agafar el cap i em va obligar a fer-ho. Durant dos anys no ho he pogut tornar a fer perquè m'ho recordava», va relatar una altra noia, abraçada pels presents amb aplaudiments. «Hem de denunciar per construir una societat on tots ens respectem i no hi hagi distincions de raça ni sexe», insistia Pere Carbonell, de 61 anys. Un pensament compartit amb Dolors Estrada, de 66: «Trobem indignant el que està passant, ha de canviar el sistema per aturar aquests casos».

Amb l'acte d'ahir, des del col·lectiu feminista es va tornar a mostrar públicament el suport a la jove agredida i es va insistir que no es tracta d'un fet puntual. Dilluns de la setmana passada ja va portar a terme una concentració de rebuig a les agressions sexuals. En aquella ocasió va ser pel cas que durant les dues últimes setmanes s'ha jutjat a l'Audiència de Barcelona, per una violació en grup que hauria tingut lloc el 29 d'octubre del 2016 a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa i la víctima de la qual també és menor, una jove que tenia 14 anys d'edat en el moment dels fets.