La jutgessa envia a presó els quatre detinguts per la violació d'una noia de 17 anys a Manresa

La jutgessa ha enviat a presó els quatre detinguts per la presumpta violació que va tenir lloc la matinada de diumenge en un pis ocupat al barri de les Escodines de Manresa. La decisió es va conèixer ahir a quarts de vuit del vespre, tot i que tant la víctima com els arrestats havien arribat al jutjat al voltant de les 10 del matí.

La primera a declarar davant la magistrada titular del jutjat d'instrucció número 7 de Manresa, que estava en funcions de guàrdia, va ser la menor de 17 anys d'edat, i la seva declaració, que va fer acompanyada d'una psicòloga del SEM, va acabar cap al voltant de les 2 del migdia.

Després va ser el torn dels detinguts, quatre joves d'origen magribí que tenen entre 18 i 25 anys. Tots van estar assistits per un intèrpret, encara que tres es van acollir al dret a no declarar. Un quart sí que va acceptar respondre les preguntes de totes les parts. Aquest va explicar a la jutgessa que ell no vivia al pis i que havia quedat amb un amic, però que hi havia estat poca estona. Aquest, segons han explicat fonts properes al cas, també és l'únic dels quatre que en la seva declaració es va mostrar disposat a sotmetre's a una prova d'ADN, encara que això tampoc li ha servit per evitar l'ingrés a presó provisional.

En la seva interlocutòria la magistrada justifica acordar presó, tal com demanaven l'acusació particular i la fiscalia, amb l'oposició de les defenses, pel fet que hi ha «alt risc de fuga» per part dels detinguts, ja que el delicte del qual se'ls acusa està penat amb fins a 15 anys de presó, i també perquè cap dels quatre, segons recull la resolució judicial, «presenta arrelament econòmic o laboral en el territori». A més considera que hi ha risc de reiteració delictiva perquè «són un grup de nois que resideixen o ocupen un espai sense llum i abandonat, idoni per a la comissió d'aquest tipus de fets amb major impunitat».

La víctima va arribar ahir al matí als jutjats en una furgoneta sense logotipar, mentre que els detinguts ho van fer en furgonetes dels Mossos d'Esquadra.

Després de passar a disposició judicial, cap a les 4 de la tarda, els detinguts van tornar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, ja que la magistrada va ordenar un recés fins a les 6 de la tarda. Va ser aproximadament una hora i mitja després, una mica abans de dos quarts de vuit del vespre, quan es va conèixer la decisió de la magistrada d'enviar a la presó els quatre joves detinguts.

Fonts properes al cas també asseguraven que les defenses -una de diferent per a cadascun dels joves- preveuen demanar la llibertat per als empresonats. Tot i això, no serà fins a les properes hores quan definiran quin tipus de recurs presenten contra la decisió de la magistrada.