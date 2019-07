En marxa un dispositiu policial al Garraf i Martorell contra el tràfic de marihuana

Un dispositiu policial està en marxa aquest dimecres a la zona del Garraf i a Martorell contra el tràfic de marihuana. Hi actuen agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra així com membres de la vigilància duanera de l'Agència Tributària, que intervenen per desarticular un entramat criminal que es dedicava a la distribució de drogues de drogues, segons ha informat la policia.