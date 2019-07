VÍDEO | Una vehicle circula per l'A-2 portant un inflable per la finestra

Els Mossos d'Esquadra han compartit al seu perfil de Twitter un vídeo on es pot veure un vehicle que circula amb un inflable de grans dimensions fora de la finestra.



Un dels ocupants dels seients del darrere del cotxe treu el braç per la finestra i subjecte l'inflable de color groc. La policia catalana ha denunciat que l'acció és perillosa per la seguretat i ha recomanat evitar aquestes conductes.



Els fets van tenir lloc aquest passat cap de setmana a l'autovia A-2 a l'altura de la localitat de Martorell.





D'acord que el ??"vamos pa' la playa"?? pot ser la cançó de l'estiu...però quan hi vagis fes-ho amb seguretat. Circular així és perillós ?? pic.twitter.com/KprwUCGs95 — Mossos (@mossos) 16 de juliol de 2019