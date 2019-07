Una dona embarassada i les seves tres filles resulten intoxicades per un incendi a Manresa

Una dona de 37 anys embarassada i les seves tres filles menors d'edat van resultar intoxicades per un incendi que va tenir lloc ahir a la nit a Manresa. Segons fonts dels Bombers, el foc es va declarar a 2/4 de 10 de la nit en un habitatge al barri de Sant Pau, al número 16 del carrer Sant Pau, i va calcinar completament una habitació.

La mare i les seves filles, de 3, 5 i 8 anys, estaven a l'interior del domicili en el moment dels fets i van haver de ser ateses per personal sanitari per intoxicació per fum i traslladades posteriorment a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La dona, embarassada, també va patir un atac de nervis, segons les mateixes fonts. A hores d'ara es desconeix l'estat de les persones afectades.