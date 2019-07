La Guàrdia Civil decomissa a Manresa petards que havien de ser destruïts

La Guàrdia Civil va confiscar a Manresa petards d'una partida que havia de ser destruïda, en el marc del dispositiu d'inspecció que va muntar per la revetlla de Sant Joan. L'Institut Armat també va clausurar una caseta de venda de pirotècnia a Òdena perquè estava a menys de 20 metres de dues instal·lacions de gas natural.

En un comunicat fet públic aquest dijous, la Guàrdia Civil ha explicat que els petards confiscats a Manresa formaven part d'una partida amb un total de 4,506 unitats i de la qual també se'n van trobar a establiments de Barcelona, Sant Adrià de Besós, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Montgat, Malgrat de Mar, Castellbisbal i Pallejà, sense concretar exactament quants en van trobar a cada lloc. Aquests petards es va localitzar després d'una denúncia per estafa que va presentar l'empresa propietària del material i que n'havia encarregat la seva destrucció per 130.000 euros. L'estafa l'hauria comès l'empresa a la qual en virtut d'una resolució judicial se li va encarregar la destrucció dels petards.

Seguint amb aquesta mateixa investigació, també van localitzar 669 quilos del mateix en un dipòsit autoritzat a la demarcació de Tarragona i un 43.853 quilos en un altre de la província de Barcelona.

D'altra banda, efectius de la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil, van procedir al tancament d'una caseta que es trobava a menys de 20 metres de distància de seguretat de dues instal·lacions de gas natural, contravenint una Instrucció Tècnica Complementària del Reglament de Munició i pirotècnia que estableix aquesta distància mínima de 20 metres respecte edificis i altres llocs que puguin presentar especial perillositat com gasolineres i magatzems de productes perillosos.

En el marc d'aquest dispositiu especial per la revetlla de Sant Joan, la Guàrdia Civil va realitzar 1.011 inspeccions i va registrar 48 infraccions al conjunt de Catalunya. Durant la realització de les inspeccions, l'Institut Armat també destaca que a Barcelona es va detectar que una caseta venia material pirotècnic a menors d'edat, fins i tot en presència dels agents. A més de la caseta clausurada a Òdena, al conjunt de Catalunya també es va decretar el tancament de diverses parades perquè els seus responsables no van traslladar el material sobrant per al seu dipòsit en llocs autoritzats per les subdelegacions del govern, amb el risc que això suposa per a la seguretat ciutadana ja que estan en espais on hi ha presència important de persones, assegura el cos policial en el seu comunicat.