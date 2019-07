El pla de les Escodines preveu més presència policial i eliminar els infrahabitatges al barri

El pla de xoc anunciat dilluns al matí per l'Ajuntament de Manresa per al barri de les Escodines preveu incrementar la presència policial, tant de la Policia Local com dels Mossos d'Esquadra, als car-rers del barri i també un augment de les inspeccions i les intervencions per tal de resoldre les deficiències en habitatges, entre altres mesures. L'Associació de Veïns de les Escodines confia que el pla «arribi on ha d'arribar» i va anunciar que en farà un seguiment.

Ahir a la tarda, representants de l'Ajuntament de Manresa i de l'Associació de Veïns de les Escodines, encapçalats per l'alcalde Valentí Junyent i la presidenta de l'entitat, Carme Carrió, respectivament, es van reunir per acordar les diferents mesures que ha de preveure aquest pla de xoc. També els van acompanyar cinc regidors de l'Ajuntament, altres veïns de les Escodines, responsables de la Policia Local, dels Mossos d'Esquadra i de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.

Al final de la reunió, que va durar gairebé dues hores, Junyent i Carrió van explicar que havien acordat mantenir una nova trobada el proper 31 de juliol per valorar com s'estava aplicant el pla. En aquest cas la reunió serà, segons van dir, al Casal de les Escodines. La d'ahir a la tarda va tenir lloc a l'ajuntament.

L'alcalde, que va desgranar les diferents mesures que s'havien acordat, va valorar «positivament» la reunió i va assegurar que «entenem que al barri hi ha alarma social i que des de fa temps s'hi havien de fer actuacions» com les que preveu el pla de xoc, que s'ha acordat després de la presumpta violació d'una menor que va tenir lloc diumenge a la matinada en un habitatge ocupat i que es trobava en unes pèssimes condicions, especialment de salubritat per l'acumulació de runa i brutícia, al carrer Aiguader.

En les seves paraules davant els mitjans de comunicació, l'alcalde també va destacar que el pla preveu «intensificar les accions perquè hi hagi un bon acompanyament de les persones». També va explicar que per «combatre l'infrahabitatge» s'actuarà en els llocs on el POUM preveu canvis per enderrocar edificis i evitar que hi hagi espais que puguin ser ocupats.

Per la seva banda, Carrió va explicar que en la reunió prevista per d'aquí a dues setmanes «referendarem amb una àmplia reunió» el que s'ha fet del pla de xoc acordat ahir.

També assenyalava que «m'ha agradat el fet que l'alcalde i els regidors són conscients que, malgrat els informes que havíem fet i entregat, no s'havia fet res». També va celebrar que «ara es posen les piles» i va anunciar que faran un «seguiment d'aquest pla de xoc, que confiem que arribi on ha d'arribar i modifiqui totes les casuístiques negatives que hi ha hagut al barri des de fa uns deu anys». La presidenta de l'entitat veïnal també va recordar, en forma de metàfora, que la ciutat està «immersa en el projecte Manresa 2022, que passa pel carrer Aiguader, Escodines i Sant Bartomeu, i no hi ha celebració ni festes significatives de la Manresa 2022 si aquesta no passa per aquests car-rers».