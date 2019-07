Presó per a l'home que va atracar amb una escopeta un restaurant de Sallent

El jutge de guàrdia va enviar a presó el veí d'Avinyó que fa dues setmanes va atracar amb una escopeta el restaurant La Sala de Sallent. En el transcurs del robatori, el lladre va disparar un tret que va deixar, com a marca, un forat en una biga de fusta, però que no va provocar ferits ni cap tipus de danys personals, excepte l'ensurt que va tenir tant el personal com els pocs clients que a l'hora que van passar els fets encara hi havia al restaurant.

Els fets van tenir lloc el diumenge 30 juny cap a 2/4 de 5 de la tarda, quan l'home es va presentar al restaurant i va exigir als seus treballadors que li donessin els diners de la recaptació.

Va ser tot just unes hores després que tingués lloc aquest atracament que agents dels Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local de Moià, ja detenien a casa seva, al terme municipal d'Avinyó, el presumpte autor del robatori, que després de passar a disposició judicial va ingressar a presó per ordre del jutge.

En el seu espectacular robatori per l'ús de l'escopeta, el lladre es va emportar uns 500 euros en efectiu de l'establiment.