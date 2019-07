Detingut a l'Anoia per denunciar falsament un robatori de joies que ell mateix havia venut

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria d'Igualada van detenir ahir un home de 49 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Masquefa (Anoia), com a presumpte autor d'un delicte de simulació de delicte.

El passat 10 de juliol un home va presentar una denúncia a la comissaria d'Igualada per un robatori amb intimidació. Segons la víctima, el mateix dia al matí quan va sortir de casa un home el va abordar al portal i el va intimidar amb una arma de foc. El va fer entrar a l'interior del seu pis i, mentre l'apuntava amb l'arma, li va demanar totes les joies que tenia. Un cop les va tenir va fugir del lloc.

Arran d'aquesta denúncia, agents de la Unitat d'Investigació d'Igualada van iniciar una investigació per tal d'identificar i detenir l'autor dels fets. Amb els primers indicis els agents van observar que hi havia detalls del relat del robatori que no encaixaven. Després de diverses gestions els investigadors van esbrinar que les joies sostretes la víctima les havia venut dies abans en un establiment.

Davant d'això els mossos van detenir la víctima com a presumpte autora d'un delicte de simulació de delicte. El detingut va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan aquest el requereixi.

El cos de Mossos d'Esquadra recorda que la simulació de delicte es castiga penalment com a delicte contra l'Administració de Justícia. Les conseqüències que el Codi Penal estableix per aquests casos és una pena de multa.