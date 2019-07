Mor Josep Lluís Amador, atleta paralímpic

Olesa de Montserrat ha perdut un dels referents de l'esport a la ciutat, especialment dedicat al tir. Josep Lluís Amador ha mort d'una greu malaltia contra la que ha lluitat en els darers mesos. El funeral es fa dissabte a le 4 de la tarda, a l'església parroquial de Santa Maria d'Olesa. Amador, limitat en la seva mobilitat, havia tingut una vida molt activa i compromesa amb el seu municipi, amb el seu entorn, i entre d'altres activitats havia estat un gran informador de l'activitat esportiva, col·laborant, entre d'altres mitjans, amb Regio7.

L'Ajuntament d'Olesa ha fet una nota de condolència en la que assegura que Josep Lluís Amador era «una persona molt estimada al municipi, reconegut esportista i molt vincular a l'associacionisme local». Va ser regidor a l'Ajuntament d'Olesa durant el mandat 2003-2007.

Allà on més es va sentir vinculat Amador va ser amb el Club de tir Olesa. Tot i que anaven passant els anys, es mantenia actiu en la seva actiitat tant a la junta de l'entitat, n'era el secretari, com en l'àmbiet de formació de joves, on exercia de tècnic. Explicava ahir Gemma Casal que tenia un caràcter especial per portar els nois i noies que volien començar en el tir amb arc de menys edat. «Era molt pacient i tenia una mà especial per aquest nois.

El seu esport va fer el tir amb arc. En la modalitat de tir en sala fou campió d'Espanya en cinc ocasions (1994, 1995, 1997, 1998, 1999). Va participar en els Jocs Paralímpics d'Atlanta (1996), on aconseguí la sisena posició, i en els Mundials de Londres (1997) i Nova Zelanda (1999), en els quals va guanyar la medalla d'argent per equips.

Amb la selecció espanyola assolí la medalla de bronze en la Copa d'Europa (1996) i els títols de campió d'Europa per equips en sala (1996, 1999).

Va ser president de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) (2008-11).

A Olesa, Amador hi ha deixat una gran petjada. Tant és així que la sala de tir del club olesà (2017), per la qual ell mateix va lluitar amb insitència, porta el seu nom en reconeixement a la tasca que durant dècades havia fet per a la pràctica d'aquesta esport.

Josep Lluís Amador havia nascut el maig del 1949 a Sarroca de Bellera (al Pallars Jussà). Per tant, havia acabar de fer els 70 anys. El mateix explicava que a partir de la seva discapacitat a les cames (1973) va pràcticar el bàsquet i el tennis taula, però quan havia abandonat la pràctica esportiva, l'any 1989 va descobrir «el que ha estat la meva passió, el tir amb arc». Per a Amador, aquest esport ha estat integrador, i li ha permès compatir tant amb discapacitats com amb gent que no ho era, fet que valorava. Un ram de fletxes dels seus companys