Els veïns del Xup exigeixen «fermesa» contra les agressions sexuals en grup

L'Associació de Veïns del Xup de Manresa ha aprofitat un comunicat en el qual fa balanç de la festa major al barri per solidaritzar-se «amb la víctima d'una violació que va succeir el dia 13 a la matinada. Ja és la segona víctima de violació en grup, coneguda, en els últims anys a Manresa».

L'associació expressa «la nostra total solidaritat amb elles i amb els seus familiars, i que caigui tot el pes de la llei sobre aquests salvatges». Alhora, «aprofitem per dir als nostres joves que han de respectar les dones i aprendre que, quan una dona diu que no, és que no. Us demanem el màxim respecte a les dones perquè no es donin més casos d'aquestes salvatges violacions, mai més enlloc».

Finalment, segueix el comunicat, «exigim fermesa per part de l'Ajuntament i que es personi com a acusació particular, alhora que impulsi solucions reals contra els problemes de marginalitat en els barris populars de la ciutat».

D'altra banda, en el seu balanç de la festa major, l'ens veïnal felicita «totes i tots els voluntaris que van treballar sense descans durant diversos dies per fer que les festes del barri se celebressin amb alegria i plena normalitat, i sense cap incidència», recalca.

Pel que fa al primer cas d'abús al qual es refereixen, en aquest moment els fets ja han arribat a judici. La vista oral es va iniciar el dia 2 juliol i es va allargar fins divendres passat, en espera de l'última sessió per a després del mes d'agost. Els fets es jutgen a l'Audiència Provincial de Barcelona. En el judici ja han declarat la víctima, els acusats i els diferents testimonis i pèrits, i només resta la declaració dels mossos d'esquadra que van fer les proves d'ADN de les restes de fluïds que es van trobar als pantalons de la noia. Als pantalons s'hi van trobar restes de tres individus diferents però només una mostra coincideix amb l'ADN d'un dels acusats. La represa del judici, amb la declaració dels agents i l'exposició de les conclusions finals, és prevista per al 16 de setembre.

Els presumptes fets van tenir lloc en una festa a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa el dia 26 d'octubre del 2016.