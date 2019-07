La víctima de l'agressió sexual a Manresa reconeix a tres dels quatre detinguts

La víctima de l'agressió sexual a Manresa ha identificat aquest divendres tres dels quatre detinguts en les rodes de reconeixement ordenades per la jutgessa que instrueix el cas. S'ha portat a terme a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la capital del Bages, segons fonts properes a la causa, i en els tres cassos que ha reconegut els agressors els ha assenyalar clarament. Els joves que presumptament van cometre l'agressió sexual estan en presó provisional des de dimecres.

Els advocats que porten la defensa dels detinguts han impugnat les rodes de reconeixement al considerar que els figurants no s'assemblaven als presumptes agressors i que, per tant, la víctima podia haver assenyalat els joves arrestats amb facilitat. En cada roda de reconeixement hi havia quatre figurants i el detingut.