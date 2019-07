Un accident a la C-16 a Sallent deixa un conductor ferit

Un home va resultar ferit ahir a la nit en un accident de trànsit a la C-16 al seu pas pel municipi de Sallent quan el vehicle en què viatjava, un turisme de la marca Kia, va sortir de la via per causes que es desconeixen en un revolt. El conductor, de 45 anys, va ser evacuat per personal del SEM en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb contusions i altres lesions de caràcter menys greu, segons fonts dels Bombers. L'accident va tenir lloc al quilòmetre 59 de la C-16 en direcció a Sallent, minuts abans de 2/4 d'11 de la nit.