Incendi en un bloc de pisos al barri de La Balconada de Manresa

Un incendi s'ha declarat aquest dissabte a 2/4 de 6 de la tarda en un local que hi ha als baixos d'un bloc de pisos de 8 plantes, al barri de La Balconada de Manresa. En concret, l'edifici afectat està situat al número 21 del carrer Oleguer Miró. Fins a 7 unitats dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i treballen per apagar el foc, que a hores d'ara i segons fonts del cos només afecta un local als baixos de l'immoble. Es desconeix si hi ha persones ferides.