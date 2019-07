Un noi de 26 anys resulta ferit en un accident de moto a Monistrol de Calders

Un noi de 26 anys ha resultat ferit aquest dissabte al matí en caure de la moto amb què viatjava a la carretera B-124, al quilòmetre 29, a Monistrol de Calders. No hi ha hagut altres vehicles implicats en l'accident, que s'ha produït a les 10 del matí. Segons fonts dels Bombers, el vehicle ha quedat atrapat sota la bionda i ha hagut de ser retirat pels bombers, fet que ha provocat la interrupció del trànsit durant una estona en aquesta via. El motorista ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides menys greus.