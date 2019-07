La víctima de l'agressió sexual a Manresa reconeix tres dels quatre detinguts

La víctima de l'agressió sexual a Manresa va identificar ahir tres dels quatre detinguts en les rodes de reconeixement ordenades per la jutgessa que instrueix el cas. Va tenir lloc a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la capital del Bages, segons fonts properes a la causa, i en els tres casos que la víctima, menor de 17 anys, va asse-nyalar els agressors, ho va fer sense dubtes. Els joves que presumptament van cometre l'atac sexual estan en presó provisional des del dimecres passat.

Els advocats que porten la defensa dels detinguts van impugnar les rodes de reconeixement en considerar que els figurants no s'assemblaven als presumptes agressors i que, per tant, la víctima podia haver assenyalat els joves arrestats amb facilitat. En cada roda de reconeixement hi ha quatre figurants i el detingut.

Els presumptes agressors són a la presó després que el jutjat d'instrucció 7 de Manresa n'ordenés l'ingrés per als quatre detinguts per la violació que va tenir lloc la matinada diumenge en un domicili ocupat del carrer de l'Aiguader, al barri de les Escodines. La magistrada va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per als quatre detinguts a qui imputa un delicte d'agressió sexual.

Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge en el pis ocupat del carrer de l'Aiguader i la víctima va alertar ella mateixa el 112 que havia estat agredida. En total, quatre joves d'entre 18 i 25 anys van ser arrestats quan els Mossos d'Esquadra s'hi van desplaçar. Arran de la declaració de la víctima, la policia investiga els fets com a agressió sexual, és a dir, que es tracta d'un cas de violació. Els joves van perpetrar l'atac sexual en el tercer pis del número 17.

Precisament, la porta i part de les finestres de l'habitatge estan tapiades des de dimarts després de la visita d'un equip tècnic a l'immoble on va tenir lloc la presumpta violació a la jove de 17 anys. L'Ajuntament de Manresa va decidir tapiar-lo perquè el pis estava en unes condicions de salubritat deplorables.

Abans de l'agressió sexual, feia dies que els veïns del barri es queixaven pels greus aldarulls provocats per un nou grup de joves que ocupaven l'habitatge des de feia tres setmanes, tot i que fa un any i mig que s'arrosseguen els problemes d'incivisme generats per altres joves que també l'ocupaven.

L'Associació de Veïns de les Escodines considera que només tapiant el pis «no és suficient» i demana «més contundència». Segons van explicar els responsables de l'entitat, així no es resoldran els problemes d'inseguretat i convivència.