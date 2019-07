Els Bombers rescaten uns escaladors al Pedraforca

Els Bombers van haver de rescatar ahir al vespre un grup d'escaladors a Gósol, al Pedraforca, per la impossibilitat de continuar l'ascens.



El cos d'emergències va rebre l'avís a 3/4 de 5 de la tarda dels mateixos escaladors, que van demanar ajuda i van alertar que no podien continuar ascendint per causes que ahir a l'hora de tancar aquesta edició no havien transcendit.



Una unitat terrestre i un helicòpter dels Bombers, amb el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE), van participar en el rescat. Els escaladors van ser localitzats il·lesos a les 17.22 h. A les 8 del vespre les tasques de rescat encara no havien finalitzat, però la previsió dels Bombers era que no fos necessària atenció mèdica.