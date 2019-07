Un home resulta ferit greu en patir una caiguda mentre corria a Montserrat

Un home ha resultat ferit greu aquest diumenge al matí en patir una caiguda mentre corria a Montserrat, a la zona de Collbató. Segons fonts dels Bombers, ha patit lesions greus al turmell. L'avís l'ha donat una altra persona que corria amb l'home accidentat a 2/4 de 10 del matí.

La caiguda s'ha produït a un quilòmetre de distància del monestir de Montserrat, en una àrea amb escales i de difícil accés, segons les mateixes fonts. S'han activat una dotació terrestre i un helicòpter dels Bombers. Una unitat GRAE, que ha pujat amb el cremallera de la Santa Cova fins al monestir, ha estat portada per l'helicòpter fins al punt on es trobava l'home accidentat.

A 3/4 de 12 del migdia el corredor ha estat recollit per l'helicòpter, que l'ha traslladat fins al pàrquing del cremallera, on una ambulància esperava per traslladar-lo a l'hospital de Martorell amb lesions greus en un turmell.