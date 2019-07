Un incendi crema els baixos d'un bloc de pisos al barri de la Balconada

Un incendi es va declarar ahir a 2/4 de 6 de la tarda en un local comercial que hi ha als baixos d'un bloc de pisos de 5 plantes, al barri de la Balconada de Manresa. En concret, l'edifici afectat és situat al número 21 del carrer d'Oleguer Miró. L'avís el va donar un veí que va veure sortir fum dels baixos.

En tractar-se d'un incendi en un immoble habitat, fins a set unitats dels Bombers es van desplaçar al lloc dels fets i van treballar per apagar el foc, que, segons fonts del cos, només va cremar una pila de deixalles que hi havia al local afectat. Tot i això, l'incendi, del qual se'n desconeixen les causes, va provocar que el fum s'escampés per tota l'escala del bloc d'habitatges.

Segons van informar Bombers, però, no es va haver d'evacuar ningú. Qui va avisar Bombers va ser un veí que havia vist sortir fum dels baixos. La trucada va ser a les 17.22 h, i un quart d'hora més tard, a les 17.46 h, l'incendi ja es va donar per controlat.