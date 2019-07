Buch defensa l'actuació dels Mossos en un desallotjament a Manresa el març

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat aquest dilluns a la tarda l'actuació dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra en el desallotjament d'un pis el mes de març passat a Manresa. Els agents, davant de desenes d'activistes de la PAH, van entrar al bloc de pisos aprofitant que una de les filles de la família desallotjada volia sortir, però un vídeo demostra una actuació força contundent. L'actuació va acabar amb tres denunciats penalment i més d'una vintena de denunciats administrativament. Alguns diputats de l'oposició han retret certa "desmesura" a la policia catalana en l'actuació, però tots els grups han reconegut que el problema s'hauria evitat si la mesa d'emergència d'habitatge social hagués donat una solució a la família, que feia sis mesos que esperava ajuda.

L'incident va tenir lloc el 25 de març davant del bloc número 5 del carrer Lluís Argemí de Martí de Manresa, que és on hi havia l'habitatge on s'havia de portar a terme el llançament. Després d'algunes gestions, un cop confirmat que el desnonament era inevitable, alguns dels concentrats van decidir oposar-se a l'accés dels Mossos al bloc. Van desallotjar dos dels activistes i la resta va poder tancar la porta i així impedir l'accés dels agents.

Amb la porta tancada, la màxima tensió va arribar quan un veí va voler accedir al bloc perquè hi havia la seva filla a l'interior. Els activistes van pactar deixar sortir la jove però just en obrir la porta i abans que la noia abandonés el bloc, els Mossos van entrar-hi i van treure'n per la força els membres de la PAH que eren allà i que van ser identificats.

Era la cinquena ordre de desnonament per a la família, ja que anteriorment els serveis socials l'havien pogut aturar, després que el matrimoni, d'origen magrebí, deixés de cobrar la PIRMI i deixés de pagar el lloguer els últims dos anys a la família propietària.

Buch ha explicat que sis anarquistes que van afegir-se a la protesta van dificultar la mediació amb els Mossos, i finalment tres persones van resultar denunciades penalment per atemptat a l'autoritat i 28 més van ser denunciades administrativament per obstrucció a la policia. El conseller ha reivindicat que la policia només compleix les ordres judicials i que la competència de buscar un habitatge alternatiu és dels serveis socials municipals. A més, ha recordat que l'actuació va acabar sense cap ferit ni cap denúncia contra la policia, i ha assegurat que els agents no sempre estan còmodes complint les ordres judicials.

Però el diputat de CatECP Marc Parés ha dit que la desobediència civil passiva i pacífica és la mateixa en aquests casos que en el 15-M o l'1-O. El socialista Carles Castillo creu que s'hauria d'haver evitat la intervenció policial amb la intervenció dels serveis socials prèviament, i la cupaire Maria Sirvent també ha comparat la desobediència de la PAH amb la de l'1-O, lamentant no poder mostrar un vídeo amb l'actuació policial. Jan Castel, de Cs, ha demanat a Buch si els Mossos van actuar igual el 20-S davant la Conselleria d'Economia. El PP, JxCat i ERC s'han mostrat satisfets amb les explicacions de Buch.