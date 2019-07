El jutjat penal torna la causa de Pesarrodona al jutjat d'instrucció

L'obertura de judici oral contra Jordi Pesarrodona s'ajorna. El jutjat penal 2 de Manresa, que havia de jutja-lo per desobediència ha tornat el cas al jutjat d'instrucció. Segons explica la defensa de Pesarrodona, el jutjat penal considera que no es podia fer seure al banc dels acusats a l'exregidor de cultura de Sant Joan de Vilatorrada sense que l'Audiència de Barcelona hagués resolt un recurs per vulneració al seu dret a defensa quan va declarar com a investigat. La mateixa defensa ja ho havia constatat en el seu escrit.

El jutjat d'instrucció ja havia donat per finalitzada la investigació del cas però restava pendent que es resolgués aquest recurs. La defensa del regidor denuncia que «s'ha fet un nyap processal» en el marc d'una causa que «ha estat plena d'irregularitats i vulneració de drets fonamentals».

En aquest sentit, l'advocat de Pesarrodona, David Casellas, recorda que inicialment s'acusava al seu defensat de desobeir la resolució del Tribunal Constitucional que suspenia la llei del referèndum, encara que després hi va afegir la desobediència per no fer cas d'altres resolucions del mateix tribunal i que la magistrada considerava que havia de conèixer per «notorietat», no perquè se li haguessin comunicat de forma personal.

A l'espera del que pugui passar a partir d'ara, Casellas apunta també la possibilitat que es declari nul·la l'actual instrucció i que la causa torni a començar de zero.

Per aquesta causa, Pesarrodona ja va declarar el passat 14 de juny davant del jutjat d'instrucció de Manresa. A les portes del jutjat va rebre l'escalf d'uns 200 persones.

La fiscalia, que ja va presentar l'escrit d'acusació, demanava per a Pesarrodona les penes màximes que es poden sol·licitar pel delicte de desobediència: 12 mesos de multa i 24 mesos d'inhabilitació.