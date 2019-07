Crema un tractor a Lles

Un tractor ha cremat aquest matí quan estava treballant un camp a Lles de Cerdanya. Els bombers han rebut l'avís a les 10:33h. Els fets han passat en un camp al costat de la carretera LV-4036, a l'alçada del quilòmetre sis, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de sis dotacions dels bombers per tal d'apagar el foc i també per evitar el que les flames s'escampessin per la vegetació dels camps.