Dos conductors beguts s'accidenten al Bages i a l'Anoia

Dos conductors beguts van accidentar-se aquest diumenge al Bages i l'Anoia. Els Mossos els van denunciar com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat del trànsit ja que van donar positiu al test d'alcoholèmia i un dels conductors també en el test per consum de drogues, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.

L'accident que va tenir lloc al Bages es va produir la nit del 21 de juliol, al voltant de les 12 de la nit, quan dos vehicle va patir una col·lisió lateral a la urbanització Cap de Bou de Monistrol de Montserrat. Quan els agents van arribar al lloc dels fets van observar que no hi havia cap ferit però que el conductor d'un dels turismes mostrava clars símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol. En la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,22 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, quadruplicant així la taxa màxima permesa.

L'altre accident va tenir lloc al Bruc. Un turisme no va respecte la prioritat de pas i va envestir un microbús en el qual hi viatjaven 12 persones que van resultar il·leses. L'accident va tenir lloc a la carretera N-IIz, al punt quilomètric 575,5, al terme municipal d'el Bruc. Quan els Mossos van arribar la lloc dels fets, el conductor del turisme mostrava símptomes d'estar sota els efectes de begudes alcohòliques i en la prova va donar un resultat positiu d'1 mg d'alcohol per litre d'aire i positiu en el test indiciari de drogues.

Els conductors denunciats penalment són dos homes, de 48 i 29 anys, veïns de Sant Boi de Llobregat i d'Igualada.