Un tràiler s'incendia a l'A-2 a Jorba i obliga a tallar la via més de 10 hores

L'incendi d'un tràiler a l'A-2 al seu pas per Jorba ha obligat a tallar la via en sentit Barcelona durant tota la nit i fins a les 7 d'aquest dimecres al matí, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit. El foc es va declarar a 2/4 de 9 d'ahir al vespre mentre el tràiler, de l'empresa Rafael González, estava en circulació. Es desconeixen, per ara, les causes del foc.

Segons fonts de Trànsit, l'incident va saturar la via en direcció a Barcelona i va obligar a tallar-la completament en aquesta direcció mentre duraven les tasques d'extinció de l'incendi. La restricció s'ha allargat fins aquest dimecres al matí, a les 7, ja que l'incendi no es va poder apagar fins al cap de cinc hores d'haver-se originat i va malmetre l'asfalt de la via, que s'ha hagut de netejar i reparar abans de reobrir-la al trànsit.

Els vehicles s'han desviat cap a l'antiga N-II mentre l'A-2 ha estat tallada en direcció a Barcelona. El vehicle, segons fonts dels Bombers, va quedar completament calcinat però el conductor va resultar il·lès. Van treballar en l'incendi vuit dotacions dels Bombers, que han donat el foc per extingit a la 1 d'aquesta matinada.