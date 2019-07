S'incendia un camió estacionat en un polígon d'Òdena

Un camió ploma que estava estacionat en un polígon industrial d'Òdena s'ha incendiat aquesta matinada. El foc s'ha originat a 2/4 d'1 i ha cremat per complet la cabina i la ploma del vehicle, aparcat al número 71 del carrer Lleida, al sector industrial Pla de la Masia. Hi han treballat dues dotacions dels Bombers per apagar les flames.