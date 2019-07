Desarticulen un grup criminal que tenia plantacions de maria a Martorell i Sant Esteve Sesrovires

Els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària van detenir el passat 17 de juliol a 21 membres d'una organització dedicada al tràfic de drogues que tenia plantacions de marihuana a Martorell i Sant Esteve Sesrovires, entre d'altres municipis.

La banda, a més, havia segrestat i extorsionat un empresari, segons han informat aquest divendres els Mossos d'Esquadra. El dia de la detenció, els agents van fer un total de 32 entrades a immobles de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i tambédea Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Canyelles, Segur de Calafell, El Vendrell, Sant Jaume dels Domenys i Viladecans. Es van desmantellar 11 plantacions que estaven en funcionament i quatre més que estaven en procés de muntatge. En total es van intervenir més de 4.000 plantes.

Els detinguts són 20 homes i una dona de nacionalitat espanyola, sèrbia i colombiana d'entre 18 i 41 anys. D'aquests, 11 han ingressat a presó. Se'ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, segrest, lesions, detenció il·legal, amenaces, extorsió, robatori, i furt d'ús de vehicles amb intimidació, salut pública, blanqueig, obstrucció a la justícia i defraudació de fluid elèctric.

La investigació va començar a l'octubre de 2018, quan els Mossos van tenir coneixement que un home havia estat retingut contra la seva voluntat. La víctima va manifestar als agents que havia estat segrestat per un clan familiar durant dos dies, però va aconseguir despistar-los i escapolir-se. Els agents van localitzar i detenir els segrestadors, quatre homes d'una mateixa família del barri de Roquetes de Sant Pere de Ribes.

Els investigadors van constatar que l'home era víctima d'un procés d'extorsió des de feia mesos per part d'una mateixa organització criminal, que li reclamava un deute de 250.000 euros per les pèrdues que havien patit en una transacció econòmica. La víctima es va veure involucrada en una operació il·legal de canvi de moneda entre membres de l'organització i uns tercers.

Els agents van comprovar que tots els membres de l'organització eren membres d'una mateixa família de nacionalitat espanyola. Es dedicaven principalment al cultiu i tràfic de marihuana.

Als domicilis escorcollats els agents van intervenir més de 47.000 euros en metàl·lic, set armes de foc amb munició i carregadors, dues armes d'aire comprimit i un matxet de grans dimensions. També es van desmantellar 11 plantacions en funcionament i 4 en procés que el grup tenia a Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Vendrell, Cubelles, Viladecans, Canyelles i Sant Pere de Ribes, on es van localitzar 4.070 plantes i 6 quilos cabdells de marihuana, així com gran quantitat de material per a la seva distribució i venda.



Sistema de vídeovigilància al carrer

Els agents també van comprovar que l'organització havia instal·lat un sofisticat sistema de videovigilància a la via pública, en diferents punts estratègies del barri del Pou Merlí, amb la finalitat de controlar els moviments policials i de possibles grups rivals.

En l'operació es van intervenir 49 comptes bancaris dels investigats, així com a 15 immobles i 51 vehicles, que sumarien una quantitat molt superior al milió i mig d'euros, a nom de diferents persones de l'organització i que haurien estat finançats amb diners procedents del tràfic il·lícit de drogues.