Un ferit en bolcar el vehicle en què viatjava a Balsareny

Un conductor va resultar ferit ahir a la nit en bolcar el cotxe en què viatjava a Balsareny, a la C-16. L'accident va tenir lloc a 2/4 d'11 de la nit al quilòmetre 70,9. Per causes que es desconeixen, el turisme va sortir de la via i va bolcar. No hi va haver altres vehicles implicats. El conductor va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Hi van treballar dues dotacions de Bombers.