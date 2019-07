L'incendi de Capellades queda contingut després de cremar més de 50 hectàrees

L'incendi forestal que des de dimecres a la tarda crema a Capellades estava contingut, anit, després d'haver cremat més de mig centenar d'hectàrees. Durant el dia d'ahir, la principal preocupació dels bombers era la possibilitat que revifessin les flames, cosa que finalment no va passar. De fet, l'incendi tenia nombrosos punts calents dispersos però no hi havia flames. Durant el dia d'ahir, una seixantena de dotacions terrestres i 14 mitjans aeris van treballar a la zona. Els bombers confien en un descens de la temperatura per tal de poder atacar millor l'incendi, que crema en somort.

Tot i que al llarg de la jornada d'ahir es van arribar a situar en 67 la xifra d'hectàrees cremades, ahir al vespre els Agents Rurals les rebaixaven a 51,4. El foc ha afectat principalment Capellades, però també els termes de la Pobla de Claramunt i de Vallbona d'Anoia.

El cap de l'operatiu, Albert Ventosa, va reconèixer que finalment ahir a la tarda es va viure «l'escenari més optimista». No obstant això, els efectius no abaixen la guàrdia i insistien en el fet que l'actuació de la nit seria importat, ja que l'augment de la humitat i el descens de les temperatures els havia de permetre «matar» l'incendi, segons va dir el cap dels GRAF, Marc Castellnou. Ell mateix concretava que l'objectiu, durant la nit, seria fixar el perímetre.

Ventosa va explicar que la principal dificultat per perimetrar i estabilitzar l'incendi era la complicada orografia del terreny i també el fet que l'incendi es presentava en forma de taques discontínues. La muntanya de Miramar i el seu entorn és una zona abrupta, amb forts pendents, d'on seria difícil treure els efectius que podien quedar atrapats, pel que va alertar que se'n prioritzaria la seva seguretat. De fet, ahir es va arribar a comparar aquesta zona amb la de l'incendi d'ara fa 10 anys a Horta de Sant Joan, on van morir cinc bombers en quedar encerclats per les flames. Ahir al vespre es calculava que hi havia encerclat, aproximadament, el 60% del perímetre de l'incendi.

Ahir, davant del temor que el foc es pogués descontrolar al llarg de la tarda, els bombers van desplegar un pla de contingència, amb una desena de dotacions ter-restres, per evitar que el foc es pogués desplaçar cap a la zona urbana de la Pobla de Claramunt. En el millor dels casos, va reconèixer Ventosa, si s'haguessin produït les revifalles temudes podria haver afectat una zona de fins a 113 hectàrees.

D'altra banda, des de l'inici del foc, el SEM ha atès tres persones: una en estat lleu, que va rebre l'alta in situ; un bomber en estat menys lleu, que va ser atès i traslladat a la mútua per una lesió al peu; i un tercer afectat, un forestal en estat menys lleu, que va ser traslladat a l'Hospital d'Igualada per altes temperatures.

L'incendi va iniciar-se dimecres a la tarda arran del foc en un cotxe a la C-15 que ràpidament es va estendre per la muntanya de Miramar de Capellades. Arran de l'incendi es va tallar la circulació en aquesta carretera durant tota la nit i no es va restablir fins ahir al matí. El mateix dimecres a la tarda també va quedar interrompuda la circulació de trens dels FGC entre Capellades i Igualada, encara que ahir els trens ja van circular amb normalitat per aquest tram.



Avui, descens de temperatures

Per a avui s'espera un descens de les temperatures, cosa que hauria de facilitar l'extinció de l'incendi. Ahir, a Òdena, molt a prop de l'incendi, la màxima es va enfilar fins als 36 graus, mentre que a Igualada el termòmetre en va registrar 34,1.

Tot i això, Solsona va ser el lloc de la Catalunya Central on més es van enfilar les temperatures, que van arribar als 37,1 graus. A Artés, on hi ha una de les estacions meteorològiques que habitualment registra les temperatures més elevades del país, el mercuri del termòmetre es va enfilar fins als 36,7 graus.