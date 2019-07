Un ferit greu en un accident entre tres vehicles a la C-55

Un home ha resultat ferit greu en un accident entre tres vehicles aquest divendres al matí a la C-55 a l'entrada d'Abrera, segons han informat fonts dels Bombers. El xoc ha tingut lloc a les 6.41 h al quilòmetre 0,2 i ha deixat dues persones ferides i quatre més il·leses.



El conductor d'un vehicle ha patit ferides greus i ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge, segons informacions del SEM. L'altre ferit, també un home, ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell amb ferides menys greus. A banda, els quatre ocupants del tercer vehicle haurien resultat il·lesos, segons els Bombers.



L'accident ha provocat complicacions a la circulació, ja que s'ha hagut de tallar parcialment la via mentre es feien els treballs de retirada dels vehicles accidentats. A quarts de 9 les cues eren de més de 4 quilòmetres i es donava pas alternatiu. També hi havia retencions a l'A-2, a Abrera, per enllaçar amb la C-55. La situació ha quedat normalitzada a les 9 del matí.





?? A la C-55 hi ha aturades de 4km entre Olesa de Montserrat i Abrera per enllaçar amb A-2. pic.twitter.com/gjHQpYuKje — Trànsit (@transit) July 26, 2019