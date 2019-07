Cap dona entre els deu agents que s'incorporaran a la policia de Manresa

La Policia Local de Manresa no incorporarà cap dona en el marc de la convocatòria que va fer de 10 noves places d'agents. Aquesta oferta pública de places va ser marcada per una intensa campanya per incentivar la participació femenina en aquest procés selectiu. Finalment, van ser 65 dones les que van inscriure's en aquest procés, en el qual hi havia un total de 354 aspirants.

Per al regidor de Seguretat Ciutadana de Manresa, Joan Calmet, el resultat final sense cap nova agent és «una decepció», i recorda que «políticament estem per la paritat», remarca que les llistes dels partits ja ho són. En aquest sentit assenyala que «les convocatòries s'han de fer de tal manera que les dones puguin accedir a la Policia Local amb possiblitats reals». També assenyala, sense entrar en més detalls, que «alguna cosa no es va afinar prou bé», i admet que, «com a govern, en properes ocasions ho hem de fer millor».

De les 65 dones que es van presentar al procés selectiu, 11 ho feien en la convocatòria per mobilitat horitzontal, és a dir per a agents que ja formen part d'altres cossos policials i en el marc de la qual s'havien convocat tres places. La resta, 54 dones, ho feien per les set places obertes al públic en general que complien els requisits mínims per prendre-hi part. En el procés de mobilitat horitzontal només una de les candidates va superar la primera ronda de les proves, però ja no va superar el segon dels exercicis. En el cas de les places obertes a tothom, 11 dones van ser declarades aptes després de realitzar les proves de la primera ronda, però cap d'elles no va aconseguir superar les proves posteriors.



L'augment, efectiu d'aquí a un any

L'increment en 10 persones de l'equip de la Policia Local, que ara és d'un total de 87 agents, segons explica Calmet, es notarà d'aquí a un any. Amb el procés de selecció ja tancat, els candidats que han guanyat una de les places han de fer un curs d'uns 9 mesos a l'Escola de Policia de Catalunya, a Mollet del Vallès, per convertir-se en agents. I un cop l'hagin completat s'incorporaran al cos de la Policia Local. Pel que fa a la presència femenina, actualment el cos policial manresà té un total de set dones.

El regidor afirma que la xifra ideal d'agents per a una ciutat de les dimensions de Manresa seria d'entre 120 i 130 agents, segons assenyalen el experts.

Calmet espera que anualment es puguin incorporar nous agents, encara que siguin només dos en cada exercici. De totes formes, diu que amb 10 agents més, el canvi s'ha de notar.

Les places que ara s'han convocat són per suplir diferents baixes que hi ha hagut al cos, ja sigui per jubilacions o d'agents que han anat a altres cossos policials.

El regidor també assenyala que la incorporació de nous agents –i l'ampliació de la plantilla de l'administració pública en general– està limitada per la RSAL, una llei, recorda Calmet, que «ha marcat molt el ritme dels ajuntaments perquè veníem d'una època amb grans deutes ja que un dels seus principals objectius era reduir el dèficit i l'endeutament dels ajuntaments i les altres institucions locals.