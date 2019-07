Ferit greu un paracaigudista en aterrar malament a Santpedor

Un paracaigudista ha resultat ferit greu aquest diumenge al migdia en caure a la zona de El Rubís, una àrea de camps al terme municipal de Santpedor propera a la urbanització de Pineda. El ferit és un jove de 29 anys i veí de Cornellà de Llobregat, que estava al Bages practicant paracaigudisme i, arran de la caiguda, ha patit fractures greus. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha estat traslladat en helicòpter fins a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 12.40 del migdia, i a part dels efectius del SEM també s'hi han desplaçat Bombers i Mossos d'Esquadra per donar suport a l'equip mèdic que hi ha anat per assistir el ferit.