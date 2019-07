24 conductors donen positiu per drogues i alcoholèmia a l'Anoia

Un total de 24 conductors van donar positiu en els controls de consum de drogues o alcohol que els Mossos d'Esquadra van muntar aquest passat cap de setmana a l'Anoia. En concret, 21 positius van ser per superar la taxa d'alcohol permesa mentre que tres positius van ser per consum de drogues.

Els Mossos d'Esquadra van portar a terme els controls en motiu de les festes majors de Jorba i els Hostalets de Pierola.

En el control de Jorba els agents dels Mossos d'Esquadra van fer un total de 152 lectures que va acabar amb 21 conductors denunciats. D'aquests 17 van ser per alcoholèmies administratives, dos per alcoholèmia penal i finalment dues denúncies més van ser per positius en consum de drogues.

Per altra banda, en el control que es va muntar als Hostalets de Pierola, es van fer 50 lectures amb un resultat de tres conductors denunciats. Un va ser per alcoholèmia administrativa, un altre per alcoholèmia penal i finalment un perquè va donar positiu en el test de consum de drogues.