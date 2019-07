Denunciat un veí de Solsona que anava a 184 km/h per la C-55

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un veí de Solsona que circulava a 184 quilòmetres per hora per la C-55. El conductor, romanès i veí de Solsona, va interceptat en el marc d'un control de velocitat al terme municipal de Súria, segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra. Els agents dels Mossos d'Esquadra van aturar el vehicle i en van denunciar el seu conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per cirucular amb un vehicle a motor amb una velocitat penalment punible.

Tal i com informava ahir aquest diari, en el marc d'aquest mateix control també es va detectar un altre vehicle que circulava a 186 quilòmetres per hora, també més del doble de la velocitat permesa en aquesta via que és de 90 quilòmetres per hora. Aquest conductor també va ser denunciat penalment pels mateixos motius.